شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يمنح لاعبى الزمالك الكبار إجازة بعد مواجهة زد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، على منح اللاعبين الكبار بالفريق راحة سلبية عقب الانتهاء من مواجهة زد المقرر لها في التاسعة مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

وفضل الجهاز الفنى للزمالك منح اللاعبين الكبار راحة تامة قبل بداية الاستعداد للموسم الجديد، والمحدد لها يوم 29 أغسطس الجاري حتى الآن.

ويتبقي للزمالك بعد مواجهة زد مباراتان فى الدورى، أمام طلائع الجيش يوم 14 من الشهر الجارى، وبلدية المحلة يوم 17، ثم مواجهة كأس مصر يوم 21 أمام طلائع الجيش.