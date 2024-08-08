شكرا لقرائتكم خبر عن المصارع عبد اللطيف منيع: أعتذر عن كلمة "فى المشمش".. ونقدّر حاجة الشعب للفرحة والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد اللطيف منيع، لاعب المصارعة الرومانية: "إن تعليق بـ(في المشمش) كان تصرفا غير لائق، وأعتذر عن هذه الكلمة"، مضيفا: "كانت هناك مشادة كبيرة وقعت بينى وبين المدرب عقب الخسارة وكان ردي غير جيد بسبب الخسارة".

وأضاف منيع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم نتأثر بالتعليقات السلبية ونقدّر حاجة الشعب للفرحة، واللاعب هو أكثر المتأثرين بالخسارة، وأعتذر للمدربين عن تصرفي هذا".

وتشارك البعثة المصرية في دورة الألعاب الصيفية أولمبياد باريس، بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

يذكر أن اتحاد السلاح المصري، هو صاحب الميدالية الوحيدة للبعثة المصرية في أولمبياد باريس حتى الآن، بعدما حصد محمد السيد ميدالية برونزية في الأيام الأولى للمنافسات.