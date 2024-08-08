شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباراتى الخميس فى بطولة كأس مصر.. الشهدى لبيراميدز وأبو قير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة بيراميدز ونظيره أبو قير للأسمدة والذي يقوده الحكم مصطفى الشهدي، ويعاونه كل من شريف عبد الله مساعد أول، محمد عزازي مساعد ثان، ويتواجد أحمد ناجي حكما رابعا.

ويحل أبو قير للأسمدة ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. بينما يدير السيد منير مباراة الترسانة والجونة.