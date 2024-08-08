جوجل يحتفل بتتويج سيراميكا بكأس رابطة الأندية المحترفة

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القاهرة - سامية سيد - احتفل موقع "جوجل" بتتويج نادى سيراميكا بكأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في نهائي كأس رابطة الأندية.

وحرص جوجل على الاحتفال بنادى سيراميكا، عند كتابة اسمه على البحث، فيظهر اسمه مصحوبا بكأس رابطة الأندية المصرية، في لفتة رائعة من الموقع.



جوجل يحتفل بتتويج سيراميكا بكأس الرابطة

وحصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، على مليون و500 ألف جنيه بعد التتويج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الثانى على التوالي بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوى.

بهذا اللقب أصبح فريق سيراميكا أكثر الأندية حصدا لكأس الرابطة برصيد بطولتين من أصل 3 ألقاب، حيث حقق فريق موردن سبورت أول لقب في البطولة بمسماه القديم "فيوتشر".