شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة.. رضا سليم والشحات وأبو على فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة سموحة، فى التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دورى nile.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى، رامى ربيعة ياسر ابراهيم، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.

خط الهجوم: رضا سليم، وسام ابو على، حسين الشحات.

ويسعى مارسيل كولر لقيادة المارد الأحمر للتتويج ببطولة الدورى ليحتفل ببطولته التاسعة مع المارد الأحمر كما سوف يسعى للحفاظ على قطار انتصاراته المتتالية الذى وصل للمباراة رقم 19 فيما سوف يفتش الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الاهلى عن مواصلة التألق وحسم لقب هداف الدورى المصرى بعدما وصل للهدف رقم 18 فى قمة ترتيب الهدافين.

فاز الأهلى على المقاولون العرب برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما فاز سموحة على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: ياسر ابراهيم - رامى ربيعة - أحمد عابدين - ريندروف ادوم - كريم فؤاد - محمد هانى - عمر كمال - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية - كريم نيدڤيد - امام عاشور - افشة - اكرم توفيق - أحمد عبد القادر - رضا سليم - حسين الشحات - محمد عبد الله

خط الهجوم: وسام ابو علي