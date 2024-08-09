شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة فى لقائه مع اللاعبين بالقرية الأولمبية: مستمرون فى دعم أولادنا والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على الاجتماع مع لاعبي مصر داخل القرية الأولمبية بباريس، بحضور الدكتور عبد العزيز غنيم، نائب رئيس البعثة المصرية وعدد من روؤساء الاتحادات المصرية المتواجدون.

وشدد وزير الرياضة لجميع اللاعبين على أهمية التركيز في المنافسات المقبلة، وبذل كل الجهد من أجل التتويج بميدالية أولمبية.

وحرص الوزير على لقاء منتخب المصارعة ومؤازرة اللاعبين بعد خسارتهم في المنافسات وتحقيق مراكز متقدمة، مؤكدا دعم الدولة المصرية للاعبين خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق نتائج أفضل، وهو الذي سيظل مستمرا لأن هؤلاء اللاعبين هم أمل مصر والذي لا يجب أن نتركهم أو نتراجع عن دعمهم بصفة دائمة.

كما التقى وزير الرياضة لاعبي رفع الأثقال والتايكوندو لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل خوض المنافسات.