شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. رضا وجودة والدرس يحافظون على أمال المصارعة فى ميدالية أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

مازال هناك آمال لدي منتخب المصارعة ، في منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس، لتحقيق إنجاز للعبة المصارعة في الاولمبياد وحصد ميدالية أولمبية.

بعثة مصر للمصارعة فى أولمبياد باريس شاركت بقائمة تضم 11 لاعب ولاعبة من اجل المنافسة علي ميدالية أولمبية بعد إعداد جيد طوال الفترة الماضية زاخرها معسكر أوروبي قبل التوجه إلي باريس.

8 لاعبين من منتخب المصارعة لم يحالفهم التوفيق وودعو المنافسات وهم محمد إبراهيم كيشو من أول مباراة، وجمال عبد الناصر و محمود خالد، مؤمن ربيع، محمد مصطفى ، ندى مدنى، بينما ودع عبد اللطيف منيع و محمد جبر من مباراة البرونزية.

تتمسك لعبة للمصارعة بتحقيق ميدالية أولمبية من خلال 3 لاعبين لم تبدأ منافساتهم حتى الان وهم عمرو رضا في وزن تحت 74 كجم، ضياء جودة وزن 125 كجم، بالإضافة إلى مصطفى الدرس وزن 97 كجم.

ومن المنتظر أن يحقق أحد الثلاثى التأهل الى الأدوار المتقدمة ليكونو أمل بعثة المصارعة بعد وداع باقى اللاعبين خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يخوض عمرو رضا وضياء جودة المنافسات اليوم الجمعة، على أن يخوض مصطفى الدرس المنافسات غدا السبت