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أولمبياد باريس-قوى: لايلز يعتقد أن الألعاب قد انتهت بعد إصابته بكورونا

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الرياص - اسماء السيد - باريس: قال العداء الأميركي نواه لايلز، المتوّج بذهبية سباق 100 م وبرونزية 200 م، إن ألعاب باريس ربما انتهت بالنسبة له بعدما ثبتت إصابته بفيروس .

ونشر لايلز (27 عاماً) على إنستغرام الخميس بعد الكشف عن أن اختبارا أجري الثلاثاء أظهر إصابته بكورونا "أعتقد أن هذه ستكون نهاية أولمبياد 2024".

أنهى لايلز سباق 200 م الذي يعتبر تخصصه في المركز الثالث الخميس (19.70 ث.)، محطماً آماله في الفوز بثنائية السرعة، بعدما كان طوّق عنقه بالمعدن الأصفر في سباق 100 م بفارق بسيط بينه وبين ووصيفه.

وكان العداء الاميركي، بطل العالم ثلاث مرات، يستعد لخوض غمار نهائي سباق التتابع 4 مرات 100 م مع الفريق الأميركي الجمعة.

أردف "لم تكن الألعاب الأولمبية التي حلمت بها لكنها تركتني بفرحة كبيرة في قلبي".

فاز في سباق 100 م الأحد بفارق خمسة آلاف من الثانية فقط، لكن البوتسواني ليتزيلي تيبوغو حقق الفوز في 200 م الخميس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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