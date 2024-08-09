أولمبياد باريس-قوى: لايلز يعتقد أن الألعاب قد انتهت بعد إصابته بكورونا

الرياص - اسماء السيد - باريس: قال العداء الأميركي نواه لايلز، المتوّج بذهبية سباق 100 م وبرونزية 200 م، إن ألعاب باريس ربما انتهت بالنسبة له بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ونشر لايلز (27 عاماً) على إنستغرام الخميس بعد الكشف عن أن اختبارا أجري الثلاثاء أظهر إصابته بكورونا "أعتقد أن هذه ستكون نهاية أولمبياد 2024".

أنهى لايلز سباق 200 م الذي يعتبر تخصصه في المركز الثالث الخميس (19.70 ث.)، محطماً آماله في الفوز بثنائية السرعة، بعدما كان طوّق عنقه بالمعدن الأصفر في سباق 100 م بفارق بسيط بينه وبين ووصيفه.

وكان العداء الاميركي، بطل العالم ثلاث مرات، يستعد لخوض غمار نهائي سباق التتابع 4 مرات 100 م مع الفريق الأميركي الجمعة.

أردف "لم تكن الألعاب الأولمبية التي حلمت بها لكنها تركتني بفرحة كبيرة في قلبي".

فاز في سباق 100 م الأحد بفارق خمسة آلاف من الثانية فقط، لكن البوتسواني ليتزيلي تيبوغو حقق الفوز في 200 م الخميس.