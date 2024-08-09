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"مفاوضات جارية".. الخليج 365 يكشف حقيقة رغبة ليفربول في بيع صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، تغيير موقف نادي الإنجليزي، بشأن رحيل محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للدوري السعودي.

وأوضحت صحيفة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، أن نادي ليفربول يستعد للتفاوض مع لجنة الاستقطابات في الدوري السعودي بشأن بيع صلاح في انتقالات الصيفية الجارية مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وقال مصدر لموقع "الخليج 365" أنه لا صحة لما يتم تداوله حاليا بشأن تفاوض ليفربول مع من أجل بيع صلاح.

وأكد المصدر إنه حتى الآن لا توجد مفاوضات من قبل السعودية، ولم يتحدث معه ليفربول بشأن شئ كهذا، ومنذ العام الماضي لا يوجد جديد.

وأتم المصدر أن ليفربول لديه رغبة في تجديد عقد الفرعون المصري، وهذا ما تم الحديث عنه من قبل الطرفين والمفاوضات جارية، تحديدا أن هذه رغبة المدرب الجديد سلوت.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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