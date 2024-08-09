اخبار الرياضه

روسيا اليوم : قرار عاجل للجنة الأولمبية المصرية بعد اعتقال مصارع مصري في باريس بتهمة التحرش

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - قررت اللجنة الأولمبية المصرية إحالة المصارع محمد إبراهيم "كيشو" إلى لجنة القيم للتحقيق فيما نسب إليه من تصرفات غير مسؤولة وذلك بعد انتهاء مشاركته في أولمبياد "باريس 2024".

وتم القبض على "كيشو" فجر اليوم الجمعة، بتهمة الجنسي بسيدة، عقب خروجه من مقهى بالعاصمة الفرنسية باريس وهو في حالة سكر، بحسب تقرير لصحيفة "لو باريزيان".

ونقل موقع "kooora" عن مصدر باللجنة الأولمبية المصرية، قوله إن لجنة القيم والانضباط ستحقق في الواقعة، وستتخذ قرارها بخصوص "كيشو".

وكان "كيشو" قد توج بالميدالية البرونزية لأولمبياد "طوكيو 2020"، قبل أن يودع منافسات "باريس 2024" مبكرا، على يد الأذربيجاني حسرات جعفروف.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا