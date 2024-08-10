أولمبياد باريس-قوى: فضية للبحرينية "السعيدة الحزينة" ناصر في سباق 400 م

الرياص - اسماء السيد - باريس: توّجت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بفضية سباق 400، الجمعة ضمن دورة الالعاب الأولمبية في باريس.

وحلّت ناصر ثانية بزمن 48.53 ثانية محققة الميدالية الثانية للبحرين بعد ذهبية وينفريد يافي في سباق 3 الاف م موانع، فيما عادت الذهبية للدومينيكانية ماريليدي باولينو (48.17 ث)، صاحبة فضية نسخة طوكيو 2021، والبرونزية للبولندية ناتاليا كاتشماريك (48.98 ث).

علقت عقب السباق "لا أستطيع حتى أن أبدأ في وصف ما تعنيه هذه (الفضية). أنا سعيدة وفي الوقت نفسه حزينة".

قدمت ناصر سباقا جيدا وانطلقت بقوة وكانت في طريقها الى اللقب حتى المنعطف الاخير عندما انطلقت باولينو بسرعة كبيرة وتقدمت عليها. حاولت ناصر العودة في الأمتار الأخيرة لكن دون جدوى.

ورفعت ناصر البالغة من العمر 26 عاما رصيد البحرين من الميداليات في الالعاب الاولمبية الى ستة جميعها لفئة السيدات بعد ذهبيات مريم جمال في سباق 1500 م في لندن 2012 وروث جيبيت في سباق 3 الاف م موانع في ريو دي جانيرو عام 2016، ويافي في النسخة الحالية في السباق ذاته، وفضيتي جبكيروي كيروا في سباق الماراثون في نسخة ريو دي جانيرو وكالكيدان غيزاهيغني في سباق 10 آلاف م في طوكيو.

وهي المرة الثانية التي تشارك فيها ناصر، بطلة العالم عام 2019، في الالعاب الاولمبية بعد ريو دي جانيرو 2016 عندما أخفقت في بلوغ الدور النهائي، وغابت عن نسخة طوكيو 2021 بسبب إيقافها لمدة عامين بعد إجراء طويل اثر انتهاكها لالتزاماتها المتعلقة بمكافحة المنشطات.