شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش فى الدوري المصري، بعدما أغلق صفحة مباراته الأخيرة أمام زد إف سى والتي أقيمت مساء الخميس وفاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد.



ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق طلائع الجيش بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.



موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الطلائع في الدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.



ترتيب الزمالك والطلائع في جدول الدوري



ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 50 هدف وتلقت شباكه 32.



وفى المقابل، يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 34.



نتيجة آخر ظهور للزمالك والطلائع في الدوري



وفاز الزمالك على زد اف سى بهدف دون رد فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما فاز الطلائع على الداخلية بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وزد إف سى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.