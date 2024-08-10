شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 10 أغسطس 2024 02:30 ص
يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش فى الدوري المصري، بعدما أغلق صفحة مباراته الأخيرة أمام زد إف سى والتي أقيمت مساء الخميس وفاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد.
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الطلائع في الدوري المصري
ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق طلائع الجيش بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.
يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 50 هدف وتلقت شباكه 32.
نتيجة آخر ظهور للزمالك والطلائع في الدوري
وفى المقابل، يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 34.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري
وفاز الزمالك على زد اف سى بهدف دون رد فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما فاز الطلائع على الداخلية بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وزد إف سى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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