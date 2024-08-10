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بعد اتهامه بالتحرش.. إنهاء إجراءات الإفراج عن كيشو من باريس تمهيداً لترحيله إلى القاهرة

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الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت صحيفة اليوم السابع، أن مسئولي البعثة المصرية الموجودة فى باريس أنهوا كافة الإجراءات الخاصة بالإفراج عن المصارع المصري محمد إبراهيم كيشو ، والذي تم القبض عليه فجر الجمعة بتهمة بفتاة فرنسية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير علاء يوسف السفير المصري في باريس، ومعهما المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد شكلوا غرفة عمليات على مدار الـ 48 ساعة الماضية لإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإفراج عن كيشو تمهيدا لترحيله وعودته إلى مصر اليوم السبت عقب إنهاء الإجراءات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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