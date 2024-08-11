"ابني حبيبي الأسطورة".. أول تعليق لوالدة اللاعب أحمد الجندي بعد ذهبية أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

عبرت أماني والدة أحمد الجندي، عن سعادتها الكبيرة بعد حصول ابنها على الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت: "ميدالية ذهبية لابن وحبيبي، أسطورة الخماسي الحديث العالمي وأفضل رياضي في تاريخ مصر الحديث، تحيا مصر".

يذكر أن المصري أحمد الجندي ذهبية منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024.

وتأهل الجندي إلى نصف نهائي الخماسي الحديث في المركز الثاني، وبعدها تأهل إلى النهائي متصدرا جدول ترتيب المجموعة الأولى.

وتعد هذه هي الميدالية الذهبية الأولى لمصر في أولمبياد باريس 2024 والخماسي الحديث، والثانية للجندي بعد تحقيق فضية طوكيو 2020.