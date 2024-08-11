شوبير يكشف مفاجأة في مباراة الأهلي وزد ببطولة الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد شوبير ومقدم البرامج الحالي، موقف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "كهربا يعود للتشكيل الأساسي للأهلي أمام زد".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره زد غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في اللقاء المؤجل بين الفريق من الجولة ال 25 ببطولة الدوري المصري.

وتمكن الأهلي من حسم لقب الدوري المصري بشكل رسمي، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على حساب سموحة بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الماضي، ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 81 جمعهم من 31 مباراة بالمسابقة، ليتوج باللقب الثامن في تاريخه.

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