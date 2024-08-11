شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام زد إف سى اليوم الأحد 11 - 8 - 2024 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 01:00 ص

يستعد الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة سامى قمصان اليوم، الأحد، لمواجهة زد إف سى بالدوري المصري، بعدما حسم المارد الأحمر تتويجه باللقب قبل 3 مباريات من نهاية مشواره بالبطولة المحلية.

وحافظ الفريق الأحمر، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.

موعد مباراة الأهلى أمام زد اف سى فى الدوري

مباراة الأهلى وزد إف سى تقام فلا التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلى وزد إف سى في الدوري

يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 26 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 71 هدفا وتلقت شباكه 24.

فيما يحتل زد إف سى المركز السابع برصيد 47 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 31.

نتيجة آخر ظهور للأهلى وزد اف سى الدوري

فاز الأهلى على سموحة بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر زد اف سى من الزمالك بهدف دون رد في آخر ظهور بالمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وزد إف سى فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.