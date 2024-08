شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بعد تحديد منافسه فى دورى الأبطال: جاهزون لبداية رحلة الدفاع عن لقبنا والان مع تفاصيل الخبر

علقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عن تحديد منافس الفريق الأحمر في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال نسختها القادمة 2024 / 2025، بعد تحديد منافسه "جورماهيا الكيني" في دور الـ32 للبطولة الأفريقية.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عن افتتاح مشواره بالبطولة الأفريقية: "جاهزون لبداية رحلة الدفاع عن لقبنا المفضل دوري أبطال أفريقيا".





وفاز فريق جورماهيا الكيني على ضيفه المريخ جوبا، بطل جنوب السودان، بنتيجة 5-1، في مباراة دور الـ64، التي جمعتهما اليوم على ملعب نايروبي ستي ستاديوم، ليتأهل بمجموع 5 ـ 2 بعد خسارته بهدف فى مباراة الذهاب، ليواجه بطل كينا الأهلى في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

جور ماهيا ضد المريخ جوبا

وسجل أهداف جورماهيا كريس أوتشينج، ألفا أونيانجو، وألفونس أوميجا، في الدقائق 12، 22 و35 من عمر الشوط الأول، وأضاف روني أونيانجو الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 81 من عمر المباراة، واختتمت الخماسية بهدف فى الدقيقة 92.



. Gor Mahia FC 3-1 El Merreikh Bentiu FC



Austine Odhiambo whips a sweet cross that is put into the net