نجوم غانا السوداء تسقط على ملعبها امام أنجولا

ياسر رشاد - القاهرة - سقط منتخب غانا على ملعبه ووسط جماهيره في فخ الهزيمة في أولى مبارياته في تصفيات كأس الأمم الافريقية ٢٠٢٥ والتي ستقام في المغرب وذلك بعد خسارته امام منتخب أنجولا بهدف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد كوماسي ضمن مباريات المجموعة السادسة .

ظل التعادل السلبي مسيطر على نتيجة المباراة حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني حتى نجح مهاجم أنجولا نيلسون في خطف هدف الفوز الغالي لغزلان أنجولا.

وفي المجموعة الثانية فاز منتخب جمهورية افريقيا الوسطى بثلاثة أهداف مقابل هدف على منتخب ليسوتو في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب احمد بن عابدي بمدينة الجديدة المغربية .