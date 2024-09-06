مصطفى عسل يهزم الإنجليزي مروان الشوربجي ويضرب موعدا مع علي فرج بنهائي بالبطولة الدولية للاسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل مصطفى عسل المصنف الثاني عالمياً إلى نهائي بطولةCIB المصرية المفتوحة للاسكواش 2024 بنادي O West ، اول بطولة ماسية فى تاريخ الاسكواش.

و نجح مصطفى عسل فس التأهل الى نهائي البطولة بعد الفوز الحاسم على الانجليزى مروان الشوربجي المصنف العاشر عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة، ليقابل على فرج المصنف الأول عالميا فى المباراة النهائية بنادي OWest.

وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-4, 11-5, 11-1.



وكان على فرج قد تأعل إلى نهائي البطولة بالفوز على دييغو إلياس المصنف الرابع عالمياً بثلاثة اشواط نظيفة في نصف النهائى.

وجاءت النتيجة كالاتي: 11-9, 11-3, 11-9.

وتأهلت نوران جوهر للنهائي بعد الفوز على ندى عباس المصنفة السادسة عشر بثلاثة أشواط نظيفة، لتقابل نور الشربيني المصنفة الاولي عالمياً غداً فى المباراة النهائية بنادي OWest.

جاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-3, 11-6, 11-2

و سيطر ملوك اللعبة على نهائي بطولة CIB المفتوحة للاسكواش للرجال والسيدات والتي تعد اول بطولة ماسية فى التاريخ، بعدما حجزت نور الشربيني مقعدها في نهائي منافسات السيدات بالبطولة بعد تغلبها على هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا فى مباراة قوية ومثيرة بنصف النهائي.

و جاءت نتيجة الاشواط: 6-11, 11-5, 12-10, 9-11, 11-7.



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