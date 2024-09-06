اليوم.. منتخب الكرة الطائرة جلوس يواجه ألمانيا بحثًا عن برونزية بارالمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - تستأنف اليوم الجمعة، منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري.
تشارك البعثة المصرية، اليوم في 3 ألعاب كالتالي:
الكرة الطائرة جلوس
مصر ضد ألمانيا مباراة الميدالية البرونزية في الساعة الرابعة عصرًا
رفع الأثقال
محمود صبري نهائي وزن 72 كجم الساعة 1 ظهرًا
فاطمة محروس نهائي وزن 67 كجم في الساعة السادسة مساءً
الباراكياك
سلوى إيهاب تصفيات سباق 200 متر الساعة 12:35 ظهرًا.
وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".
جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.