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اليوم.. منتخب الكرة الطائرة جلوس يواجه ألمانيا بحثًا عن برونزية بارالمبياد باريس

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ياسر رشاد - القاهرة - تستأنف اليوم الجمعة، منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري.

تشارك البعثة المصرية، اليوم في 3 ألعاب كالتالي:

الكرة الطائرة جلوس
مصر ضد ألمانيا مباراة الميدالية البرونزية في الساعة الرابعة عصرًا

رفع الأثقال
محمود صبري نهائي وزن 72 كجم الساعة 1 ظهرًا

فاطمة محروس نهائي وزن 67 كجم في الساعة السادسة مساءً

الباراكياك
سلوى إيهاب تصفيات سباق 200 متر الساعة 12:35 ظهرًا.


وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.

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