بعد الفوز على بوتسوانا.. تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق منتخب مصر فوزا هاما على نظيره بوتسوانا بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، بجانب منتخبات الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا.

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز على الرأس الأخضر في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، في افتتاح مشوار التصفيات بالمباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة، يوم 7 أكتوبر المقبل في القاهرة.