شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف طلعت محرم قائما بأعمال مدير الكرة في المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تكليف طلعت محرم بمنصب القائم بأعمال مدير الكرة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن محرم سيقوم بمهام مدير الكرة بجانب عمله مدربا عاما بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة محمد مكي.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع محمد مكي لقيادة الفريق فنيا الموسم المقبل.

وعقد المهندس محسن صلاح رئيس النادي جلسة مع المدير الفني الجديد للفريق الأول بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي تم فيها الاتفاق على كافة التفاصيل ليبدأ عمله مع الفريق استعدادا للموسم المقبل.