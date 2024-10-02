شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتسلم الملفات الإدارية لفريق الكرة بالأهلي من قمصان والان مع تفاصيل الخبر

يُسلم سامي قمصان المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي، محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالقلعة الحمراء كل الملفات الإدارية والتقارير الخاصة بفريق الكرة بالنادي، بعد تكليفه بالمنصب الجديد ومن ضمنه القيام بمهام مدير الكرة، من أجل استكمال المهام الخاصة بالفريق.

وقررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا من أجل فرض حالة من الانضباط وعدم الخروج عن النص أو التقصير داخل غرفة ملابس الفريق الأحمر بعد حالة الاستهتار التي ظهرت على اللاعبين قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والتي خسرها الفريق الأحمر، ورغبة لجنة التخطيط في عودة الأمور إلى نصابها وفرض حالة من الهدوء داخل غرفة ملابس الأهلي.

وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع سامي قمصان لترتيب كل الملفات الإدارية، والاستعداد للمرحلة المقبلة، كما قررت لجنة التخطيط أن يكون محمد رمضان مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل ، وأكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق .

من ناحية أخرى ، يبدأ الأهلي بعد انتهاء الراحة التي يحصل عليها الفريق حالياً بعد خسارة السوبر الأفريقي الاستعداد للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "أنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.