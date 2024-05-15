تكنولوجيا: جوجل تدفع Gemini في ملحقات Messages وYouTube Music الآن #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل خلال فعاليات مؤتمر المطوريين للعام 2024 عن دفع روبوت الدردشة Gemini في ملحقات تطبيقات Messages وYouTube Music.

تقدم جوجل في ملحقات Messages وYouTube Music تبويب جديد في الملحقات لبدء الدردشة “Start chat” في الجزء السفلي إلى اليمين، وعند النقر على هذا التبويب يتوفر إختيار الإتصال مع روبوت الدردشة Gemini.

ويؤدي النقر على إختيار المحادثة مع Gemini إلى فتح واجهة جديدة تحاكي واجهة محادثات SMS وتطبيقات التواصيل الإجتماعي، بميزة تحميل الصور إلا أن الواجهة لا تدعم الصوتيات.

ويمكن النقر المطول على الردود التي تتميز بتجربة محسنة ليكون أكثر إيجازاً مع إمكانية التعليق برفع الإبهام إلى أعلى أو توجيه إلى الأسفل، إلا أن المحادثات غير مشفرة.

ومن المقرر أن تكون المحادثة مباشرة بين المستخدم و LLM، إلا أنه لن يدعم سحب المحادثات أو الإشتراك في محادثات أخرى، ويتوفر دعم لملحقات Gemini في تطبيقات Workspace وYouTube والخرائط.

ولقد توسع Gemini بين تطبيقات المستخدمين منذ الإعلان الأول في نهاية مارس، كما دفعت جوجل Gemini في تطبيق Google Messages، على أن يتوفر في الأسواق العالمية اليوم.

المصدر