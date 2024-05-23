شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. جوجل تعمل على ميزة "Cinematic Moment" للصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تطبيق Google Photos على ميزة جديدة مثيرة للاهتمام والتي ستنشئ تلقائيًا "لحظة سينمائية" في التطبيق، وتشبه هذه الميزة ميزة الصور السينمائية، والتي تتيح لك إنشاء إصدارات ثلاثية الأبعاد من الصور المسطحة، ومع ذلك، تركز اللحظة السينمائية على مقاطع الفيديو، وفقاً لموقع phonearena.

وتم اكتشاف التلميح للميزة الجديدة لتطبيق صور جوجل في إصدار 6.84.0.63 وبطبيعة الحال، كما هو الحال مع أي ميزة ليست رسمية بعد، لا يمكننا أن نكون متأكدين بنسبة 100٪ من أنها ستكون متاحة أو متى ستكون متاحة.

ما ستفعله هذه الميزة هو تطبيق تأثير الحركة البطيئة على جزء من الفيديو وإنشاء لحظة سينمائية منه، وستكون عملية تلقائية، على عكس الصور السينمائية، ومن الممكن أيضًا أن تقوم جوجل بتضمين ميزة تتيح لك إنشاء لحظات سينمائية يدويًا أيضًا في المستقبل.

طرحت جوجل ميزة Ask Photos للبحث عن الصور داخل Google Photos بالأوامر الصوتية أو تفاصيل محددة داخل الصور المقبلة، حيث تم الإعلان عن هذه الميزة خلال فعاليات مؤتمر I/O 2024، وهى واحدة من عدد كبير من المميزات الجديدة التى تعمل بالذكاء الاصطناعى والتى تدعم مجموعة منتجات Google الحالية.

ويساعدك "اسأل الصور" على التدقيق فى مكتبة صور جوجل بأكملها مع القدرة على الحصول على جوانب تعريفية فريدة واستخدامها للحصول على الصورة الدقيقة التى تريدها أو تحتاجها.