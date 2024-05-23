شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مزامنة تقويم جوجل مع جهاز iPhone أو iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تقويم جوجل "Google Calendar" واحدًا من أدوات الإنتاجية الأكثر شيوعًا للأعمال والإنتاجية الشخصية على حدٍ سواء، وهو جزءًا من Google Workspace، حيث أضافت جوجل مؤخرًا تقنية Gemini AI إلى Workspace من أجل "الإنشاء والاتصال والتعاون بشكل لم يسبق له مثيل"، وهنا نقدم لك طريقة مزامنة تقويم جوجل مع جهاز iPhone أو iPad، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone أو iPad.

2. مرر لأسفل إلى التقويم وحدد الحسابات.

3. امسح قائمة أنواع الحسابات على اليمين واضغط على شعار جوجل، سيطالبك بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.

4. بمجرد تسجيل الدخول، سيتم نقلك إلى صفحة تحتوي على عنوان بريدك الإلكتروني في الأعلى وبعض الخيارات، وفي هذه الصفحة، يمكنك اختيار خدمات جوجل، البريد وجهات الاتصال والتقويم والملاحظات، التي تريد مزامنتها مع جهاز iPhone الخاص بك.

5. إذا كان التقويم هو الشيء الوحيد الذي تريد مزامنته، فقم بإيقاف تشغيل التقويمات الأخرى عن طريق تمرير أشرطة التمرير إلى اليسار.

6. ابدأ تطبيق التقويم.

7. في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط فوق التقويمات.

8. إذا لم يكن محددًا بالفعل، فابحث عن إدخال تقويم جوجل الذي أضفته إلى جهاز iPhone الخاص بك واضغط عليه.

يجب أن تشاهد علامة اختيار، ويجب أن تظهر إدخالات التقويم على الفور في التقويم.