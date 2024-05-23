تكنولوجيا: ابل تدفع تحديث iOS 17.5.1 لمعالجة الثغرة التي تؤدي إلى عرض الصور المحذوفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل عن دفع تحديث iOS 17.5.1 الذي يجلب بمعالجة للثغرة التي تؤدي إلى ظهور الصور المحذوفة منذ سنوات في مكتبة الصور.

أكد عدد من المستخدمين على رصد ثغرة في هواتف الأيفون بعد تثبيت تحديث iOS 17.5 الذي أصدر من ابل الأسبوع الماضي.

ولقد أوضح المستخدمين أن الثغرة التي رصدت في هواتف الأيفون تؤدي إلى ظهور الصور التي تم حذفها من جديد، لهذا قدمت ابل الإصدار الجديد iOS 17.5.1 لمعالجة هذه المشكلة.

أيضاً أشارت ابل إلى أن تحديث iOS 17.5.1 يأتي بإصلاحات هامة في النظام لمعالجة الأخطاء التي رصدت مؤخراً، والتي أدت إلى عرض الصور المحذوفة في قاعدة البيانات مكتبة الصور حتى بعد الحذف.

من جانب أخر طالب عدد من المستخدمين ابل بإصدار تفاصيل أكثر حول كيفية عرض الصور المحذوفة منذ بضع سنوات في مكتبة الصور من جديد.

يذكر أن التحديث يتوفر الآن للتثبيت للإصدارات المتوافقة من هواتف الأيفون عبر تطبيق الإعدادات، ومن ثم تبويب عام ومن ثم إختيار قائمة تحديث البرامج.

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