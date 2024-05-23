تكنولوجيا: هواتف Oppo Reno12 وReno12 Pro تنطلق رسمياً بتصميم نحيف وخفيف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم عن هواتف Oppo Reno12 وReno12 Pro التي تنطلق بتصميم منحني في الجهات الأربعة، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، وتصميم نحيف وخفيف.

تقدم Oppo هواتف Oppo Reno12 بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، بدقة عرض 1080 في 2412 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، وهي نفس المواصفات التي قدمت في الجيل السابق، إلا أن سلسلة Reno12 تختلف بتصميم منحني في الجهات الأربعة للشاشة.

أيضاً يأتي كلا الهاتفين بطبقة حماية من “Gorilla Glass” في الجهة الأمامية، بينما يتميز الإطار الأوسط بتصميم من سبائك الألومنيوم، كما تتميز الهواتف بتصميم مقاوم للماء بمعايير IP65، كما تدعم الشاشة العمل مع الأصابع الرطبة بكفاءة.

وتقدم Oppo هذه الإصدارات بتصميم نحيف وخفيف، حيث يتميز هاتف Reno12 بسماكة 7.25مم، ووزن 179 جرام، بينما يأتي هاتف Oppo Reno12 Pro بسماكة 7.55مم، ووزن 183 جرام.

كما تدعم Oppo كلا الهاتفين بنفس قدرة البطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، أيضاً تؤكد Oppo على قدرة البطارية على الإستمرار بعمر إفتراضي طويل بنسبة 95% بعد 1000 دورة شحن.

وفي إعدادات الكاميرة تقدم Oppo هاتف Reno12 Pro بمستشعر IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.0µm وحجم مستشعر 1/1.56، ومستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل ويدعم التكبير البصري حتى مرتين، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما يأتي Reno12 بمستشعر LYT600 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر tele بدقة 50 ميجا بيكسل لدعم التكبير البصري حتى مرتين، ويأتي المستشعر الأخير بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويضم كلا الهاتفين كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.

ويدعم Oppo Reno12 رقاقة معالج Dimensity 8250، ويتوفر الهاتف بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 12 أو 16 جيجا بايت رام، وإختيارات في سعة التخزين بين 256 أو 512 جيجا بايت.

أيضاً تقدم Oppo هاتف Reno12 Pro برقاقة معالج Dimensity 9200 Plus، وذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في سعة تخزين UFS 3.1.

وتقدم Oppo للإصدارات الجديدة بعض من مميزات الذكاء الإصطناعي التي تتضمن ميزة معالجة الصورة، وإزالة الأشخاص أو الكائنات من الصور، مع دعم المستخدم بميزة إستبدال خلفية الصور.

أيضاً من بين مميزات الذكاء الإصطناعي المقدمة في سلسلة Reno12 ميزة الإملاء، وتلخيص الإملاء، وميزة المسح الضوئي للمستندات، مع إمكانية معالجة الصيغ الرياضية، كما يدعم مساعد Xiaobu الرقمي العمل كمدرس للغة الإنجليزية أو مدرس للأطفال في المرحلة الإبتدائية.

ويتوفر Reno12 بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الفضي، والبرتقالي الفاتح، والأسود، بينما يتوفر Reno12 Pro باللون الفضي الأرجواني، والذهبي، والأسود.

كما تدعم Oppo الهاتفين بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وIR blaster، وتقنية NFC، أيضاً يضم الهاتفين مكبرات صوتية بنظام ستريو، ويتوفر الإصدار الرئيسي بسعر يبدأ من 375 دولار، بينما ينطلق إصدار Pro بسعر يبدأ من 470 دولار.

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