تكنولوجيا: لو نسيت.. ميزة جديدة من يوتيوب لتذكيرك بآخر أغنية سمعتها

القاهرة - سامية سيد - يعمل موقع YouTube Music الآن بشكل يشبه تطبيقات Android وiOS من خلال تذكر آخر أغنية تم تشغيلها، مما يسمح للمستخدمين باستئناف الاستماع بسرعة، وفقاً لموقع phonearena.

في السابق، كان إغلاق موقع YouTube Music يؤدي إلى إزالة المشغل الصغير وإعادة تعيين كل ما كنت تستمع إليه آخر مرة، مما يتطلب منك البدء من الصفر، الآن، ستتذكر منصة الويب الخاصة بـ YouTube Music أغنيتك الأخيرة وستبقي المشغل الذي تم إرساؤه نشطًا، مما يتيح لك بدء التشغيل على الفور، ويحتفظ هذا التحسين أيضًا بقائمة انتظار "التالي" بالكامل لكل من الألبومات وقوائم التشغيل.

ومع ذلك، بالنسبة للبودكاست، فإن السلوك غير متناسق إلى حد ما، يتم تذكر الحلقات، ولكن يتم إرجاع المستخدمين إلى البداية بدلاً من استئنافها من حيث توقفوا، وعلى الرغم من أن هذا الأمر منطقي بالنسبة للأغاني، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للبودكاست ومن المحتمل أن يتم حل المشكلة في المستقبل.

هذه مجرد أحدث الميزات التي يقدمها YouTube، قبل بضعة أيام فقط، قام YouTube بتوسيع ميزة الألعاب الجديدة، Playables، إلى المزيد من المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، ويمكن تشغيل هذه الألعاب المجانية مباشرة من خلال تطبيق YouTube على أجهزة Android و iOS وسطح المكتب.

من السهل العثور على العناصر القابلة للتشغيل في تطبيق YouTube وتظهر على هيئة مكتبة في موجز الصفحة الرئيسية أو في درج التنقل "استكشاف"، أسفل مركز "البودكاست".

هناك أكثر من 75 لعبة من مختلف الأنواع، بما في ذلك الحركة والرياضة والألغاز والأروقة وألعاب تقمص الأدوار وألعاب الطاولة والتوافه، وبعض العناوين الشائعة هي "Angry Birds Showdown"، و"Words of Wonders"، و"Cut The Rope"، و"Tomb of the Mask"، و"Trivia Crack".