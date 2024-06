شكرا لقرائتكم خبر عن صيف طويق.. طريقة التسجيل في أكثر من 150 معسكرًا وبرنامجًا تقنيًا والان نبدء بالتفاصيل

صيف طويق

الدمام - شريف احمد - أعلنت أكاديمية طويق عن إطلاق حملة "صيف طويق" بأكثر من 150 معسكرًا وبرنامجًا تقنيًا منتهية بالتوظيف للمتميزين، بالإضافة إلى العديد من الشهادات الاحترافية بمجالات التقنيات المتقدمة لمختلف الفئات العمرية، بهدف تطوير وتمكين القدرات الوطنية، بمنهجيّة تعليم قائمة على التطبيق العملي، ضمن معسكرات وبرامج تقنية مكثفة مبنيّة على احتياجات سوق العمل ومواكبة تطوّر التقنيات العالمية.وتستهدف الأكاديمية من خلال معسكراتها وبرامجها التقنية؛ إلى تأهيل وتمكين الطلاب وخرّيجي الجامعات والموظفين وتزويدهم بأهم المهارات اللازمة في مختلف المجالات التقنية منها: البرمجة، الأمن السيبراني، علم البيانات والذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، تصميم تجربة وواجهات المستخدم، العوالم الافتراضية وتطوير الألعاب، التصميم والتصنيع الرقمي، برمجة الروبوت والدرونز، وغيرها العديد من المجالات، سعيًا لمواكبة تطوّرات سوق العمل وتأهيل قدرات وطنية تمثّل المملكة للفوز في كبرى المنافسات الإقليمية والعالمية. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأتاحت الأكاديمية التسجيل في معسكراتها وبرامجها الجديدة من هنا.وتأتي المعسكرات والبرامج بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية مثل: Apple, Meta, Amazon, Alibaba, DELL, CompTIA, OffSec, IBM، Microsoft، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، أن نسبة توظيف خرّيجي الأكاديمية تتجاوز ما نسبته 73% من إجمالي المعسكرات المنتهية بالتوظيف، بالإضافة إلى تخريج الأكاديمية لأكثر من 12,000 طالب وطالبة في عام 2023م، ويأتي ذلك تأكيدًا على حرص الأكاديمية في دعم الوظائف التقنية بسوق العمل، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لتخريج قدرات وطنية تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.يذكر أن أكاديمية طويق تأسست في شهر أغسطس من عام 2019م، وهي الأولى من نوعها في تقديم البرامج التعليمية في مجالات التقنيات المتقدمة بالمملكة، من خلال إقامة برامج ومعسكرات تقنية مكثفة بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية؛ لتأهيل القدرات الوطنية بأبرز المهارات والقدرات وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.