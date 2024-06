شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Octopath Traveler متاحة الآن على Xbox Game Pass والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مايكروسوفت عن الموجة الأولى من إضافات Game Pass لشهر يونيو، وهي تتضمن Octopath Traveler وتكملة له على الخدمة عبر السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي، فعندما ظهرت لعبة Octopath Traveler 2 لأول مرة العام الماضي، كانت Xbox هي المنصة الرئيسية الوحيدة التي كانت لا توجد عليها.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، استغرقت اللعبة الأصلية ما يقرب من ثلاث سنوات لتصل إلى Xbox بعد ظهورها لأول مرة في 2018 على Nintendo Switch، ولم تصل إلا للتو على PS4 وPS5.



وتصل لعبة Dead Space-esque The Callisto Protocol إلى Game Pass على السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي في 13 يونيو.



كما أن لعبة Still Wakes The Deep، وهي لعبة رعب سردية من The Chinese Room ستنضم إلى التشكيلة بجميع الأشكال الثلاثة في 18 يونيو.



أما العناوين الأخرى التي ستصل إلى Game Pass في الجزء الأول من شهر يونيو هي Depersonalization RPG المستوحاة من Cthulhu، وكذلك لعبة Isonzo من منظور الشخص الأول في الحرب العالمية الأولى، وسيصل كلاهما في 13 يونيو.