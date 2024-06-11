شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone X وPixel 4a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من شهر سبتمبر 2018 أعلنت شركة آبل رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد أيفون Xs، وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق أيفون X، ويتميز كل من أيفون Xs وأيفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحن اللاسلكي، وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين iPhone X وهاتف Pixel 4a:

هاتف iPhone X

الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج A11 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل:iOS (15.x) .

البطارية: بقوة 2716 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7ميجابكسل.

هاتف Pixel 4a

‎حجم الشاشة: حوالي 5.8 بوصة.

دقة الشاشة:حوالي 2340 × 1080 بيكسل.

المعالج: معالج Qualcomm Snapdragon 730

الرام: حوالي 6GB

السعة الداخلية: حوالي 128GB

نظام التشغيل: نظام Android (10)

البطارية: حوالي 3140 mAh