شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يهدد بحظر أجهزة أبل فى شركاته بعد الشراكة مع OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملياردير إيلون ماسك، إنه سيحظر شركة أبل، في شركاته إذا مضت شركة التكنولوجيا العملاقة قدما في خطة لإطلاق ميزة الذكاء الاصطناعي (AI) التي تم الإعلان عنها أمس الاثنين في مؤتمر أبل، وهى دمج الشركة المصنعة لهواتف آيفون بـ OpenAI على مستوى نظام التشغيل، وفقاً لصحيفة رويترز.

وقال ماسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وصانع الصواريخ سبيس إكس ومالك شركة التواصل الاجتماعي إكس، في منشور على موقع إكس: "هذا انتهاك أمني غير مقبول"، وأضاف: "وسيتعين على الزائرين فحص أجهزة أبل الخاصة بهم عند الباب، حيث سيتم تخزينها في قفص".

أعلنت شركة أبل أمس عن عدد كبير من ميزات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقاتها ومنصات التشغيل الخاصة بها وشراكة مع OpenAI لجلب تقنية ChatGPT إلى أجهزتها.



وقالت شركة آبل إنها قامت ببناء الذكاء الاصطناعي مع الخصوصية وستستخدم مزيجًا من المعالجة على الجهاز والحوسبة السحابية لتشغيل هذه الميزات.

كتب ماسك على منصه X: "من السخف بشكل واضح أن شركة أبل ليست ذكية بما يكفي لصنع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ولكنها قادرة بطريقة ما على ضمان حماية OpenAI لأمنك وخصوصيتك".

وكان ماسك قد رفع دعوى قضائية ضد شركة OpenAI، التي شارك في تأسيسها في عام 2015، ورئيسها التنفيذي سام ألتمان في بداية شهر مارس، قائلًا إنهم تخلوا عن المهمة الأصلية للشركة الناشئة لتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية وليس من أجل الربح.



وقد أسس أيضًا شركته الناشئة xAI، في محاولة لتحدي OpenAI وبناء بديل لروبوت الدردشة الفيروسي ChatGPT، وبلغت قيمة شركة xAI 24 مليار دولار أمريكي.