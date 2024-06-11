شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنك مورجان ستانلي: الذكاء الاصطناعي يوفر ما بين 10 لـ 15 ساعة عمل في الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تيد بيك الرئيس التنفيذي لبنك مورجان ستانلي في مؤتمر إن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر للمستشارين الماليين ما بين 10 و15 ساعة عمل أسبوعيا، وفقاً لصحيفة رويترز.

وأضاف بيك: "من المحتمل أن يغير الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة حقاً"، وأن أداة البنك المتمثلة في نسخ وإدخال الملاحظات من اجتماعات العملاء في قاعدة البيانات يمكن أن تعزز إنتاجية المستشارين، وقال إنه يمكن أن يساعد المستشارين أيضًا على تحسين المواضيع لمناقشتها مع العملاء الأثرياء وتصميم المنتجات الاستثمارية بما يتناسب مع احتياجاتهم.

في العام الماضي، ذكرت وكالة رويترز أن بنك مورجان ستانلي كان يختبر روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويره باستخدام OpenAI.

ويتوقع بيك أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة، مرددًا آراء نظرائه جيمي ديمون من جيه بي مورجان تشيس وديفيد سولومون من جولدمان ساكس.

وقال بيك إن البنك يخطط لزيادة الإقراض للعملاء ذوي الثروات العالية من خلال منتجات متطورة مثل الإقراض المنظم، وقال "مع استمرار نمو الودائع، ستنمو القروض".

وبشكل منفصل، قال بيك إن بنك مورجان ستانلي سيحافظ على أرباحه "المقدسة"، في حين أشار إلى أن عمليات إعادة شراء الأسهم ستعتمد على أسعار الأسهم، وقال: "أنا رجل توزيع الأرباح"، وارتفعت أسهم البنك بأكثر من 12% في العام الماضي.