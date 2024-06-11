تكنولوجيا: الكشف عن طريقة اللعب في Assassin’s Creed Shadow عبر مقطع مدته 13 دقيقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Ubisoft مؤتمرها التمهيدي لعام 2024 بقوة، حيث عرضت مقطع مثير لأسلوب وطريقة اللعب مدته 13 دقيقة للعبة Assassin’s Creed: Shadow.

تبدو اللعبة وكأنها رحلة، مع أبطال مزدوجين وخيارات قتالية متنوعة. يتولى اللاعبون أدوار النينجا الماهر والساموراي القوي، مما يقدم نهجًا جديدًا للقتال في السلسلة.

تسمح لك هذه المرونة بالاختيار بين المناورات الخفية التي يفضلها النينجا أو النهج المباشر المباشر الذي يتبعه الساموراي.

تحتفظ طريقة اللعب بمزيج السلسلة المميز من استكشاف العالم المفتوح ومشاجرات الشوارع وآليات التخفي الإستراتيجية.

ويصور الفيديو كيف تتفاعل الشخصيات غير القابلة للعب بشكل مختلف مع الشخصية التي اخترتها؛ تتفرق الحشود خوفًا من الساموراي، بينما تنحني باحترام أثناء مرورهم.

وسلطت Ubisoft الضوء على المفهوم الأساسي للعبة: “قاتلان مختلفان، وضعان قتال مختلفان تمامًا! اختر الطريقة لتحقيق أهدافك كما تشاء، واكتب أسطورة جديدة في فترة الممالك المتحاربة اليابانية!”

من المقرر إصدار Assassin’s Creed: Shadow في 15 نوفمبر 2024 عبر منصات PlayStation 5 و Xbox Series X/S والحاسب الشخصي.

المصدر