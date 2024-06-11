شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تطور روبوتات بشرية قادرة على التعبير العاطفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المهندسون في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق الصين في مصنع إكس-روبوتس، على تطوير روبوتات بشرية قادرة على التعبير العاطفي، مع التركيز على تحسين تعبيرات الوجه والعواطف لتكون أكثر واقعية، وفقاً لصحيفة رويترز.

وقال لي بويانج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الروبوتات: "لدينا فرق البرمجيات والخوارزميات الخاصة بنا، والروبوتات البشرية هي الفئة الأكثر تعقيدًا من المنتجات الآلية، وأضاف: "هناك العديد من النماذج والخوارزميات الأساسية التي عادة ما تكون مفتوحة المصدر، والتي يستخدمها الجميع، ومع ذلك، فإننا نركز أكثر على كيفية تمكين الذكاء الاصطناعي من التعرف على التعبيرات والعواطف والتعبير عنها".

وأضاف لي: "نحن نعمل أيضًا على النموذج الأساسي، والنموذج الذي نصنعه متعدد الوسائط وقادر على التعبير العاطفي، ويمكنه إدراك البيئة المحيطة وإنتاج ردود فعل مناسبة للوجه".



وقالت شركة Ex-Robots إن إنتاج روبوت شبيه بالبشر يستغرق من أسبوعين إلى شهر، وتتراوح الأسعار من 1.5 مليون يوان (207 آلاف دولار) إلى 2 مليون يوان.

الغرض الرئيسي من روبوتات الشركة حتى الآن هو العرض في المتاحف، والتي يوجد أحدها في Ex-Robots في نفس مبنى مصنعها.

وبالنظر إلى المستقبل، يعتقد لي أن الروبوتات البشرية سيكون لها دور أكبر تلعبه في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وقال: "إن الاستشارة النفسية والصحة هي بالتأكيد سيناريوهات للتطبيق المستقبلي، ونحن نجري حاليًا أبحاثًا ذات صلة، مثل العلاج المساعد والفحص الأولي للاضطرابات العاطفية والنفسية، علاوة على ذلك، أعتقد أن التفاعل العاطفي له تطبيقات أوسع في مجالات الخدمة، مثل تلك التي تستهدف الأطفال".