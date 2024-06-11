تكنولوجيا: ابل قد تتجه لدمج منصة Gemini AI من جوجل في iOS في المستقبل #WWDC24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار “Craig Federighi” خلال مؤتمر ابل للمطورين للعام 2024 أن ابل قد تدمج منصة Gemini AI الخاصة بشركة جوجل في نظام iOS في المستقبل.

أكدت شركة ابل في مؤتمر المطوريين على دمج نموذج اللغة GPT-4o الذي يدعم ChatGPT في أنظمة ChatGPT في iOS 18 وiPadOS 18 وMacOS Sequioa بفضل شراكة ابل مع OpenAI التي أعلن عنها خلال الحدث.

ولقد جاءت تصريحات “Craig Federighi” نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة ابل بعد إنتهاء الكلمة الرئيسية في حدث المطوريين، حيث ألمح إلى تعاون مرتقب بين جوجل وابل لجلب منصة الذكاء الإصطناعي Gemini AI في نظام iOS.

وتتميز منصة Gemini AI بنماذج لغوية واسعة مدمجة في أنظمة وخدمات جوجل، ولقد أوضح Federighi خطط ابل القادمة، حيث تسعى عملاق التكنولوجيا لدعم المطوريين بنماذج اللغة المفضلة لهم في تقنية الذكاء الإصطناعي، لذا قد تتجه الشركة لدمج Google Gemini في أنظمة الشركة.

ومن المتوقع وفقاً لهذه التصريحات أن تتيح ابل للمستخدمين إختيار النموذج اللغوي المفضل على الأجهزة الخاصة بهم في تقنية الذكاء الإصطناعي.

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