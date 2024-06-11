شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Empire of the Ants تكشف حياة حشرة واقعية ويتم طرحها فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

Empire of the Ants هى لعبة إستراتيجية فى الوقت الحقيقى تحتوى على حشرات ومخلوقات أخرى ذات صور واقعية مبهرة، تصل فى 7 نوفمبر.

على الرغم من أن اللعبة لا تبدو وكأنها نسخة جديدة تمامًا، إلا أنها تأتى من نفس الناشر باعتبارها لعبة 2000 RTS التي تحمل الاسم نفسه، وسيكون الإصدار الجديد متاحًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS5 وXbox Series X/S.

ويصف الناشر Microids والمطور Tower Five لعبة Empire of the Ants الجديدة بأنها "لعبة إستراتيجية ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلى، وتجرى أحداث اللعبة فى غابة Fontainebleau، حيث ستلعب دور 103,683e، "النملة المصممة فى مهمة لحماية مستعمرتها"، وستقوم بجمع الموارد وتأمين البؤر الاستيطانية وتحصين جيوشك وتنفيذ خطط الملكة.

وجاء في البيان الصحفى للعبة: "مع Empire of the Ants، كل قرار حاسم، وكل خطوة استراتيجية، وكل غزو يعكس مهارتك في استكشاف عالم تتمتع فيه أصغر الكائنات بقوة هائلة، وستكون الإستراتيجية والاستكشاف والمعارك وحتى التحالفات مع الحياة البرية المحلية ضرورية للخروج منتصراً من التحديات التي لا تعد ولا تحصى التي تنتظر اللاعبين.

مثل سابقتها Y2K، نسخة 2024 من Empire of the Ants مبنية على رواية عام 1991 التي تحمل نفس الاسم (في ترجمتها الإنجليزية) للمؤلف الفرنسي برنارد ويربر. ( Le Fourmis هو عنوانه باللغة الفرنسية الأصلية للمؤلف.) ويعد الكتاب هو الأول في ثلاثية، يتبع مجتمع النمل وعالم موازٍ من البشر في أوائل القرن الحادي والعشرين في باريس، ويغطي موضوعات التواصل والتعاون والتأثير البيئى والتغير المناخ الهرمية الاجتماعية.