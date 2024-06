شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع غير رسمى يسرب عددا كبيرا من ألعاب Epic Games القادمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أفاد تقرير Wccftech أن هناك موقع غير رسمي لتتبع العناوين في مكتبة Epic Games قد سرب عددًا كبيرًا من الألعاب القادمة، وتم إيقاف الموقع المسمى EpicDB، عن العمل بعد فترة وجيزة من نشر معلومات تم الحصول عليها من كتالوج Epic Games Store ، لكن هذا لم يمنع الأشخاص من مسح القائمة ونشر النتائج التي توصلوا إليها.

ويمكنك الاطلاع على قائمة الألعاب من ناشرين مثل Bethesda وSega وSony وSquare Enix وغيرهم في سلسلة من لقطات الشاشة التي نشرها المستخدم في منتدى ResetEra ، في الوقت الذى يسهل اكتشاف بعضها مثل Turok، إلا أن البعض الآخر مدرج تحت أسماء رمزية ترددت شائعات عنها سابقًا، مثل "Parkside " أو BioShock 4 .

ولا تزال هناك عناوين أخرى تحت أسماء رمزية لم نسمع عنها، ويتوقع بعض المستخدمين أن "Momo" يمكن أن يشير إلى طبعة جديدة من Final Fantasy 9 ، في حين أن "Selma" قد يكون منفذ الكمبيوتر الشخصي للعبة Red Dead Redemption 1 ، ويمكن أن يشير الاسم الرمزي "Utah" أيضًا إلى إصدار الكمبيوتر الشخصي من The Last of Us Part 2 ، والذي يُشاع أنه جاهز تقريبًا للإطلاق .

وقامت Epic Games منذ ذلك الحين بإصدار تحديث يمنع مواقع مثل EpicDB من إلغاء قائمة الألعاب غير المنشورة، وقال المتحدث باسم Epic Games، بريان شارون، في بيان لموقع The Verge : "لقد أصدرنا تحديثًا الليلة حتى لا تتمكن أدوات الطرف الثالث من عرض أي عناوين منتجات جديدة غير منشورة من كتالوج Epic Games Store".

ولكن مع وجود العديد من الألعاب الأخرى المدرجة تحت أسماء رمزية غير معروفة، مثل CurlyWurly من Sega وBrownie من Bethesda، لا يزال لدى محققي الإنترنت الكثير من الألغاز التي يتعين عليهم اكتشافها.