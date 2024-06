شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Elden Ring تبيع 25 مليون نسخة حول العالم.. هل جربتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطور FromSoftware هذا الأسبوع أن لعبة Elden Ring باعت 25 مليون نسخة على مستوى العالم، حيث وصلت لعبة تقمص الأدوار والحركة المشهورة، والتي أصبحت ظاهرة عالمية بعد إصدارها في عام 2022، إلى علامة فارقة قبل إطلاق أول توسعة رئيسية لها، Shadow of the Erdtree، والتي ستصل في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويعد Elden Ring هو العنوان الأكثر مبيعًا لشركة FromSoftware بشكل مريح، متجاوزًا الألعاب الشهيرة مثل Sekiro: Shadows Die Twice وDark Souls III، وكلاهما باعا 10 ملايين وحدة.

إنجاز مبيعات Elden Ring

أعلن FromSoftware هذا الإعلان في منشور X يوم الأربعاء، شاكرًا لاعبي Elden Ring، من المحتمل أن يتضمن رقم المبيعات وحدات الإصدار المادي المباعة والإصدار الرقمي القابل للتنزيل للعبة عبر جميع الأنظمة الأساسية، "لقد قطعنا شوطا طويلا معا، "نحن ممتنون دائمًا لشغفك ودعمك،" تم نشر حساب Elden Ring على X بعد التأكيد.

مرة أخرى في فبراير، أكد الناشر Bandai Namco أن Elden Ring باعت 23 مليون نسخة منذ صدورها في فبراير 2022، وقد تجاوزت لعبة RPG علامة 25 مليون في بضعة أشهر، على الأرجح بسبب الترقب لتوسعتها، Shadow of the إردتري.

وصلت مبيعات اللعبة الأساسية إلى 20 مليونًا في فبراير 2023، حسبما أكدت شركة Bandai Namco في ذلك الوقت، وقال الناشر في بيان حينها: "تود الشركات أن تشكر كل من لعب هذه اللعبة من أعماق قلوبهم، وستواصل تطوير طرق مختلفة للجماهير للاستمتاع بعالم ELDEN RING في المستقبل".

وتم الإعلان عن Elden Ring: Shadow of the Erdtree لأول مرة العام الماضي، ومن المقرر إصداره في 21 يونيو عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS4 وPS5 وXbox One وXbox Series S/X، يتطلب التوسيع أن تكون اللعبة الأساسية قابلة للعب وسيتم بيعها أيضًا في حزمة تضم اللعبة الأساسية معها في عرض واحد.

سيركز Shadow of the Erdtree على Miquella، شقيق رئيس Elden Ring الشهير Malenia، سيتم تعيين التوسعة في منطقة جديدة، تسمى عالم الظل، وستضم خصمًا أساسيًا جديدًا، Messmer the Impaler، قالت FromSoftware إن Shadow of the Erdtree هو أكبر توسع لها حتى الآن وسيجلب شخصيات وقصة جديدة ومنطقة خريطة جديدة.