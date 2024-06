شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات لعبة GTA VI .. إصدار الحاسب الشخصي وتاريخ الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبي الألعاب أو تتابع أخبار الألعاب، فمن المؤكد أنك سمعت الضجة حول GTA VI، وهي واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة بفارغ الصبر، حيث أطلقت Rockstar Games أول مقطع دعائي للعبة في ديسمبر من العام الماضي، وكشفت عن إصدار عام 2025.

وفي الآونة الأخيرة، تم تضييق الجدول الزمني لإطلاق اللعبة بشكل أكبر، ما يؤكد إطلاق "خريف 2025"، ونظرًا لأن الخريف يبدأ عادةً في شهر سبتمبر تقريبًا، فإننا نتطلع إلى أكثر من عام من الترقب.

وقد أصبحت الشائعات في ذروة نشاطها بالفعل، مع ظهور التكهنات والتسريبات في كل مكان، لذلك، دعونا نحلل ما نعرفه حتى الآن وما يمكن أن نتوقعه من هذا الإصدار الرائج، وسواء أكان الأمر يتعلق بالميزات الجديدة أو الإعدادات أو آليات اللعب، فهناك الكثير مما يثير الحماس مع اقترابنا من تاريخ الإطلاق.

إصدار إصدار الكمبيوتر الشخصي في وقت أقرب من المتوقع

منذ ظهور الأخبار بأن لعبة GTA VI ستأتي إلى PlayStation و Xbox أولاً، شعر لاعبو الكمبيوتر الشخصي بخيبة أمل إلى حد ما، وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن إطلاق اللعبة على الحاسب الشخصي سوف يتأخر، ومع ذلك، تشير التسريبات الجديدة إلى أن هذا قد لا يكون هو الحال وأن اللعبة قد تصل إلى جهاز الكمبيوتر في نفس وقت إصدارها على وحدة التحكم، وقال مصدر موثوق يحمل اسمGTAVI_Countdown on X أن إصدار اللعبة على الكمبيوتر الشخصي يمكن أن يتزامن مع إصدار إصدار وحدة التحكم.

وللتذكير، تم الإعلان عن GTA VI في ديسمبر 2023، مع إصدار مخطط لـ PlayStation 5 وXbox Series X/S في خريف 2025، ومع ذلك، التزمت Rockstar الصمت بشأن تاريخ إصدار الكمبيوتر الشخصي.

في مؤتمر TD Cowan، سُئل شتراوس زيلنيك حول ما إذا كان عدم وجود إصدار للكمبيوتر الشخصي عند الإطلاق نهائيًا أم أنه قد يكون هناك إعلان لاحقًا، ورد Zelnick قائلاً: "لا يبدو لي أن أيًا منهما سيكون ثابتًا، لكن Rockstar لديها نهج للمنصة رأيناه من قبل، وسوف يصدرون المزيد من الإعلانات في الوقت المناسب."

من هذا، يبدو أنه لا يزال هناك بصيص من الأمل للاعبي الكمبيوتر الشخصي الذين ينتظرون بفارغ الصبر المزيد من الأخبار حول وصول GTA 6 إلى منصتهم، لذا، في حين أنه لم يتم تأكيد أي شيء، هناك احتمال أن نسمع شيئًا ما في المستقبل.

تسريبات جديدة حول إصدار وحدة التحكم

تم تسريب تفاصيل جديدة حول إصدار وحدة التحكم عبر الإنترنت بواسطة المستخدم mvbr، ويقول المستخدم أن اللاعبين يمكنهم توقع ميزات مثل HDR وDLSS وتتبع الشعاع والإضاءة العالمية وFSR وSSR وdenoiser وتنقيط الظل.

وفي تغريدة أخرى، قال mvbr أنه على الرغم من أنه من المحتمل أن يتم تقديم تتبع الأشعة في اللعبة، إلا أنه قد يشكل بعض تحديات التحسين.

تأثرت بالثقافة الشعبية؟

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتأثر اللعبة بشكل كبير بالثقافة الشعبية. يقال إن عروض مثل Narcos وShotas وBad Boy For Life وThe Place Beyond of The Pines وما إلى ذلك قد أثرت على عالم GTA VI.

السعر

على الرغم من أن السعر الدقيق للعبة لم يتم الكشف عنه بعد، إلا أن هناك تكهنات بأن GTA VI قد تكون أكثر تكلفة من الألعاب السابقة، وربما تتجاوز 59.99 دولارًا أمريكيًا، ومع اقتراب موعد الإصدار، ينتظر المعجبون في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر الجزء التالي من سلسلة GTA المحبوبة.

العرض الثاني للعبة GTA VI

ظهرت تقارير عن العرض الثاني للعبة GTA VI في شهر مارس، وقيل سابقًا أن المقطع الدعائي 2 يمكن أن يصدر بحلول شهر مايو/أيار، وبما أن هذا الجدول الزمني قد انقضى، فإن التفاصيل حول تاريخ إطلاق المقطع الدعائي نادرة.

ظهرت شائعات عن المقطع الدعائي 2 لـ GTA VI في مارس من هذا العام بعد أن أبلغ أحد مستخدمي Reddit المجتمع بأن Rockstar Games أضافت GTA 6 Trailer 1 في قسم مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وأشار المستخدم أيضًا إلى وجود أسهم على موقع الويب، تشير إلى أنه ستتم إضافة المزيد من مقاطع الفيديو إلى هذا المجلد.

خريطة أكبر وألعاب صغيرة

يُشاع أن خريطة GTA VI هي الأكبر في تاريخ Rockstar Games، حتى أنها أكبر من خريطة Red Dead Redemption 2، وقام أحد مستخدمي Reddit بتجميع قائمة بالمواقع المحتملة في اللعبة، مما يشير إلى أنها ستغطي أجزاء من فلوريدا وجورجيا، لكن مرة أخرى، لم تؤكد Rockstar Games هذه التفاصيل، وادعى مستخدمو Reddit الآخرون أن GTA VI ستحتوي على أكبر عدد من الألعاب المصغرة في السلسلة، بما في ذلك لعبة صيد صغيرة جديدة.

الشخصيات والإعدادات

من العرض الأول للعبة، كان من الواضح أن GTA VI ستضم بطلة أنثى تدعى لوسيا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تضمين شخصية أنثوية مركزية في السلسلة، وسيكون هناك أيضًا شخصية ذكورية يُشاع أن اسمها جايسون، إن إضافة شخصيات مثل ستيفاني، مستشار السجن، وشخصية غامضة تشبه الجوكر تعد أيضًا بتعزيز تجربة اللاعبين.

بالحديث عن الإعداد، ستعيدنا اللعبة إلى Vice City، حيث تبدو المواقع في العرض الترويجي مشابهة لتلك الموجودة في إصدار 2002، لقد رأينا غروب الشمس والشواطئ واليخوت، مما يعيد إلينا ذكريات اللعب بشخصية تومي فيرسيتي في GTA Vice City.