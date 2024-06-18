شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ Pixel Camera يرفع مستوى التصوير الفوتوغرافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت جوجل بعض التحديثات لشهر يونيو لهواتف بيكسل، مثل Gemini Nano، ومسجل Pixel الأكثر روعة، وتحسينات على تطبيق Pixel Camera، حيث تم إصدار Pixel Features Drop منذ بضعة أيام، ولكن الآن حصل المستخدمون على ترقيات الكاميرا، كما رصده موقع 9to5Google.

ويبدو أن التحديث لم يتم طرحه لجميع المستخدمين حتى الآن، وستحتاج إلى الانتظار حتى تقوم جوجل بتشغيل التحديث على جانب الخادم، حيث يجلب التحديث تحسينات مفيدة جدًا لتطبيق الكاميرا، وباستخدام هذا التحديث، يمكنك تحديد عدسة يدويًا (على هواتف Pixel ذات العلامة التجارية Pro وPixel Fold).

ويمنحك هذا الخيار مزيدًا من التحكم في الطريقة التي تريد أن تظهر بها صورتك، ويمكنك الاختيار من بين UW وW وT كخيارات - على التوالي، فائقة الاتساع والواسعة والمقربة.

وهناك أيضًا علامة تبويب إعدادات "Pro" جديدة تتيح لك الوصول إلى المزيد من الإعدادات المتقدمة، ويمكنك ضبط اختيار العدسة من تلقائي إلى يدوي، ويمكنك الاختيار بين تنسيقات RAW وJPEG هناك.

كما يوفر التحديث أيضًا تجربة محسنة مع تقنية HDR+، وبفضل هذا التحسين، سيكون لديك عدد أقل من الصور التالفة والمزيد من الصور مع الجميع بعيون مفتوحة ومبتسمة.

تأتي هذه التحديثات الصغيرة ولكن المفيدة جدًا بصراحة في الوقت المناسب، وندخل الصيف، وقت الإجازات، وأوقات المرح على الشاطئ، والسهرات الطويلة، وسيتم بالتأكيد استخدام تطبيق الكاميرا لالتقاط هذه الذكريات الجميلة، وستجعل التعديلات الجديدة التجربة أفضل.