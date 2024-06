شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Lords of the Fallen ستكون حصريًا على متجر Epic Games.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل لعبة Lords of the Fallen، لعبة تقمص الأدوار والحركة التي أعيد تشغيلها من عام 2023، على جزء ثاني، وأكد الناشر CI Games أن الجزء الثاني من لعبة Lords of the Fallen قيد العمل ومن المقرر أن يصل في عام 2026 على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS5 وXbox Series S/X و تم الكشف عن اللعبة كجزء من ورقة الشروط التي وقعها الناشر مع Epic Games، والتي تمنح صانع Fortnite "حقوق التوزيع العالمية الحصرية"، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا لورقة الشروط الملزمة، الموقعة في 14 يونيو، ستكون تكملة Lords of the Fallen حصرية لمتجر Epic Games Store على الكمبيوتر الشخصي، اللعبة التي ليس لها اسم رسمي بعد وتحمل عنوان العمل "Project 3"، من المقرر إصدارها في عام 2026.

وذكرت ورقة الشروط أن CI Games و Epic ستواصلان التفاوض بشأن اتفاقية نشر تفصيلية، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

Lords of the Fallen، مبنية على محرك Epic's Unreal Engine 5، وتم إصدارها في أكتوبر 2023 على PS5 وXbox Series S/X والكمبيوتر الشخصي، وهي متاحة عبر متجر Steam وEpic Games Store وكانت لعبة تقمص الأدوار الأكشن، التي طورتها شركة Hexworks، بمثابة إعادة تشغيل للعبة 2014 التي تحمل نفس الاسم.

وفقًا لـ CI Games، باعت لعبة Lords of the Fallen مليون نسخة حول العالم خلال 10 أيام من إطلاقها، وبحسب ما ورد تجاوزت مبيعات الألعاب 1.2 مليون وحدة عالميًا بحلول نهاية نوفمبر 2023.

تلقت لعبة Lords of the Fallen تحديثها المجاني 1.5 "Master of Fate" في أبريل، مما أضاف سبعة معدلات مختلفة للعبة تسمح للاعبين بتعديل تجربة اللعبة بطرق مختلفة.