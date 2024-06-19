تكنولوجيا: موتورولا تقدم هاتف Moto E14 منخفض التكلفة للأسواق بنظام Android Go

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا مؤخراً عن هاتف Moto E14 الذي ينطلق للأسواق بسعر منخفض ونظام تشغيل Android Go.

يتميز هاتف Moto E14 بشاشة IPS LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 90Hz، كما يدعم الهاتف طبقة حماية من Gorilla Glass 3، ويأتي الهاتف بمعايير IP52 في مقاومة الماء.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Unisoc T606، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وتقدم موتورولا هاتف Moto E14 بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم الشحن بقدرة 15W، من جانب أخر ينطلق الهاتف بكاميرة خلفية واحدة في الجهة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، والتي تدعم تسجيل فيديو بدقة عرض 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

ويضم الهاتف كاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 5 ميجا بيكسل، والتي تدعم أيضاً تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

كما يأتي E14 بمدخل 3.5مم للسماعات، ومكبر صوتي بتقنية “Dolby Atmos”، ويدعم الهاتف شبكات 4G، واثنان من فتحات SIM، والإتصال Wi-Fi 5 (ac) وعبر البلوتوث 5.0، أيضاً يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأخضر، والبنفسجي والرمادي، على أن ينطلق في سوق أوروبا والمملكة المتحدة بسعر 70 جنيه إسترليني.

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