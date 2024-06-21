تكنولوجيا: هاتف vivo Y58 5G ينطلق رسمياً بقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت vivo اليوم للأسواق إصدار جديد من سلسلة هواتف vivo Y، حيث يأتي هاتف vivo Y58 5G بقدرة بطارية 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

يتميز هاتف vivo Y58 5G بشاشة LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FHD+، كما يدعم معدل تحديث 120Hz، أيضاً تأتي كاميرة السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق هاتف vivo Y58 5G برقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 2، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

كما يدعم الهاتف واجهة Funtouch OS 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ويدعم الهاتف معايير IP64 لمقاومة الماء والغبار، ويتوفر vivo Y58 5G بألوان الأخضر والأزرق، على أن ينطلق الهاتف بسعر 233 دولار.

المصدر