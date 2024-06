شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألعاب جديدة مجانية يمكن لعبها على الكمبيوتر الشخصى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

سيحصل لاعبو ألعاب الكمبيوتر على لعبتي فيديو مجانيتين، وستتوفر لعبة ألغاز Lego هذا الأسبوع، إنه ذلك الوقت من الأسبوع مرة أخرى عندما يحصل اللاعبون على جهاز الكمبيوتر على واحدة أو أكثر من الهدايا المجانية.

ووفقا لما ذكره موقع "the sun"، تقدم Epic Games لعبتي Idle Champions of the Forgotten Realms وRedout 2 كألعاب مجانية لهذا الأسبوع.

Idle Champions of the Forgotten Realms هي لعبة ضغط تجري أحداثها في عالم Dungeons & Dragon.

أما Redout 2 هي لعبة سباق تجري أحداثها في القرن السادس والعشرين حيث تقوم بقيادة مركبات مستقبلية مضادة للجاذبية تتسابق على مسارات مغناطيسية.

للمطالبة بالألعاب، يجب عليك التوجه إلى موقع Epic Games Store، وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني، والتمرير إلى قسم الألعاب المجانية في الصفحة الرئيسية.

يمكنك أيضًا الحصول على الألعاب من Epic Games Launcher، والتي ستحتاج إلى تثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتشغيلها.

وسيكون أمام اللاعبين مهلة حتى 20 يونيو 2024 للحصول على المنحتين المجانيتين الجديدتين.