تكنولوجيا: شركات التسجيل تقاضى مولدات الموسيقى بالذكاء الاصطناعي.. اعرف التفاصيل

تقاضى شركات الموسيقى الكبرى شركات ناشئة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويعتقدون أنها تدربت على أغانيها دون مقابل، حيث رفعت مجموعة يونيفرسال ميوزيك ومجموعة وارنر ميوزيك ومجموعة سوني ميوزيك دعوى قضائية ضد مولدات الموسيقى Suno وUdio بدعوى انتهاك الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر على "نطاق واسع".

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، بدأت جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) الدعاوى القضائية وتريد إثبات أنه "لا يوجد شيء يعفي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من قانون حقوق الطبع والنشر أو يعفي شركات الذكاء الاصطناعي من اللعب وفقًا للقواعد".

تتهم الدعاوى القضائية التي رفعتها شركات الموسيقى في المحكمة الفيدرالية الأمريكية Suno وUdio وتطالب بحذف مقطوعاتهم الموسيقية المحمية بحقوق الطبع والنشر من الإنترنت.

وبحسب ما ورد، فإن الدعاوى المرفوعة ضد شركات الذكاء الاصطناعي تطالب بإصدار أوامر قضائية ضد الاستخدام المستقبلي وتعويضات تصل إلى 150 ألف دولار لكل عمل منتهك.

ويبدو أن الدعاوى تهدف إلى إنشاء تدريب مرخص باعتباره الإطار الصناعي الوحيد المقبول للمضي قدمًا في الذكاء الاصطناعي، مع زرع الخوف في الشركات التي تدرب نماذجها دون موافقة. .

تعد Suno AI وUdio AI، من الشركات الناشئة التي لديها برامج تولد الموسيقى بناءً على مدخلات النص.

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تتهم الدعاوى القضائية مولدي الذكاء الاصطناعي بإنشاء أغانٍ تبدو مشابهة بشكل ملحوظ لأغاني "My Girl" لفرقة The Temptations، و"American Idiot" لفرقة Green Day، وأغنية "All I Want for Christmas Is You" لماريا كاري، من بين آخرون.

ويزعمون أيضًا أن خدمات الذكاء الاصطناعي أنتجت غناءً لا يمكن تمييزه لفنانين مثل لين مانويل ميراندا، وبروس سبرينجستين، ومايكل جاكسون، فإن رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) لا تؤيد مبدأ أن كل تدريبات الذكاء الاصطناعي على الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر خاطئة، بدلاً من ذلك، تقول إنه من غير القانوني القيام بذلك دون ترخيص وموافقة، أي عندما لا تجني شركات الإنتاج أي أموال من ذلك.

تعمل صناعة التسجيلات على صفقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي ترخص الموسيقى بطريقة تعتقد أنها عادلة بالنسبة لها.

يتضمن ذلك اتفاقية بين Universal وSoundLabs، والتي تسمح للأخيرة بإنشاء نماذج صوتية للفنانين مع السماح للمغنيين بالتحكم في الملكية والإخراج، ودخلت العلامة أيضًا في شراكة مع YouTube بشأن صفقة ترخيص وحقوق ملكية الذكاء الاصطناعي.