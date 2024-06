شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أقدم غرفة أخبار غير ربحية في كاليفورنيا تقاضى OpenAI وMicrosoft والان مع تفاصيل الخبر

قال مركز التقارير الاستقصائية الأمريكي "The Center for Investigative Reporting" والذى يعتبر أقدم غرفة أخبار غير ربحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنه أقام دعوى قضائية ضد OpenAI وMicrosoft في المحكمة الفيدرالية بزعم استخدام محتواها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون موافقة أو تعويض، وهذه هي الأحدث في سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية التي رفعها الناشرون والمبدعون واتهموا شركات الذكاء الاصطناعي المنتجة بانتهاك حقوق الطبع والنشر.

وقالت مونيكا باورلاين، الرئيس التنفيذي لمركز التقارير الاستقصائية، في بيان: “بدأت OpenAI وMicrosoft في تفريغ قصصنا لجعل منتجهما أكثر قوة، لكنهما لم يطلبا أبدًا الإذن أو عرضا تعويضًا، على عكس المنظمات الأخرى التي ترخص المواد الخاصة بنا ، وإن سلوك الراكب المجاني هذا ليس غير عادل فحسب، بل إنه انتهاك لحقوق الطبع والنشر.

كما أن عمل الصحفيين، في CIR وفي كل مكان، له قيمة كبيرة، وOpenAI وMicrosoft يعرفون ذلك، وقالت باورلاين إن OpenAI وMicrosoft يتعاملان مع عمل الناشرين غير الربحيين والمستقلين "كمواد خام مجانية لمنتجاتهم"، وأضاف أن مثل هذه التحركات من قبل شركات الذكاء الاصطناعي التوليدية تضر بوصول الجمهور إلى المعلومات الصادقة في "مشهد إخباري مختفي".

وتتهم الدعوى القضائية التي رفعها CIR - والتي تم رفعها في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن - كلا من OpenAI وMicrosoft، التي تمتلك ما يقرب من نصف الشركة، بانتهاك قانون حقوق الطبع والنشر وقانون حقوق النشر الرقمية للألفية عدة مرات.

وتجد المؤسسات الإخبارية نفسها عند نقطة انعطاف مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما ينضم CIR إلى ناشرين مثل The New York Times وNew York Daily News وThe Intercept وAlterNet وChicago Tribune في رفع دعوى قضائية ضد OpenAI، واختار ناشرون آخرون إبرام صفقات ترخيص مع الشركة، وستسمح هذه الصفقات لـ OpenAI بتدريب نماذجها على الأرشيفات والمحتوى المستمر الذي ينشره هؤلاء الناشرون والاستشهاد بالمعلومات منهم في الردود المقدمة من ChatGPT.

في نفس اليوم الذي رفع فيه مجلس العلاقات الدولية دعوى قضائية ضد شركة OpenAI، على سبيل المثال، أعلنت مجلة TIME عن صفقة مع الشركة من شأنها أن تمنحها إمكانية الوصول إلى أرشيفات 101 عام.

وفي الشهر الماضي، وقعت شركة OpenAI صفقة متعددة السنوات بقيمة 250 مليون دولار مع شركة News Corp، المالكة لصحيفة وول ستريت جورنال، لتدريب نماذجها على أكثر من اثنتي عشرة علامة تجارية مملوكة للناشر، كما وقعت كل من The Financial Times وAxel Springer (مالك Politico وBusiness Insider) ووكالة Associated Press وDotdash Meredith صفقات مع OpenAI.