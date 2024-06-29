شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أقدم غرفة أخبار غير ربحية في كاليفورنيا تقاضى OpenAI وMicrosoft والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيبالسبت، 29 يونيو 2024 01:00 ص
وقالت مونيكا باورلاين، الرئيس التنفيذي لمركز التقارير الاستقصائية، في بيان: “بدأت OpenAI وMicrosoft في تفريغ قصصنا لجعل منتجهما أكثر قوة، لكنهما لم يطلبا أبدًا الإذن أو عرضا تعويضًا، على عكس المنظمات الأخرى التي ترخص المواد الخاصة بنا ، وإن سلوك الراكب المجاني هذا ليس غير عادل فحسب، بل إنه انتهاك لحقوق الطبع والنشر.
وتتهم الدعوى القضائية التي رفعها CIR - والتي تم رفعها في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن - كلا من OpenAI وMicrosoft، التي تمتلك ما يقرب من نصف الشركة، بانتهاك قانون حقوق الطبع والنشر وقانون حقوق النشر الرقمية للألفية عدة مرات.
في نفس اليوم الذي رفع فيه مجلس العلاقات الدولية دعوى قضائية ضد شركة OpenAI، على سبيل المثال، أعلنت مجلة TIME عن صفقة مع الشركة من شأنها أن تمنحها إمكانية الوصول إلى أرشيفات 101 عام.
وفي الشهر الماضي، وقعت شركة OpenAI صفقة متعددة السنوات بقيمة 250 مليون دولار مع شركة News Corp، المالكة لصحيفة وول ستريت جورنال، لتدريب نماذجها على أكثر من اثنتي عشرة علامة تجارية مملوكة للناشر، كما وقعت كل من The Financial Times وAxel Springer (مالك Politico وBusiness Insider) ووكالة Associated Press وDotdash Meredith صفقات مع OpenAI.
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