تكنولوجيا: قائمة ألعاب بلايستيشن بلس المجانية لشهر يوليو.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سوني عن قائمة الألعاب الشهرية التي ستنضم إلى خدمة PlayStation Plus في شهر يوليو، حيث تشمل الألعاب المجانية التي ستنضم إلى PS Plus الشهر المقبل لعبة Borderlands 3 وSim Sports sim NHL 24 وعنوان الحفلة متعددة اللاعبين Among Us، ستكون جميع الألعاب الثلاث متاحة لأعضاء PS Plus عبر المستويات الأساسية والإضافية والديلوكس/المميزة اعتبارًا من 2 يوليو.

ويمكن لمشتركي PS Plus الوصول إلى الألعاب الشهرية لشهر يوليو، والتي تم الكشف عنها في مدونة PlayStation Blog يوم الأربعاء، دون أي تكلفة إضافية، وستكون العناوين الثلاثة المجانية متاحة على الخدمة حتى 6 أغسطس.

وخلال تلك الفترة، يمكن للاعبين إضافة الألعاب إلى مكتباتهم ومواصلة لعبها بعد 6 أغسطس من خلال اشتراك PS Plus نشط، بالإضافة إلى ذلك، تتضمن عروض PS Plus لشهر يوليو أيضًا حزمة مكافآت Genshin Impact داخل اللعبة، والتي ستكون متاحة في 16 يوليو.

ولا تزال ألعاب PS Plus الشهرية لشهر يونيو، والتي تشمل SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake وAEW Fight Forever وStreets of Rage 4، متاحة على الخدمة، ويمكن إضافة هذه العناوين إلى مكتبة الألعاب حتى 1 يوليو، وفيما يلى قائمة ألعاب PS Plus الشهرية لشهر يوليو:

Borderlands 3

تتصدر لعبة Borderlands 3 مطلق النار والغنيمة بالخيال العلمي تشكيلة PS Plus الشهر المقبل، و يمكن للاعبين اختيار واحدة من الفئات الأربع المتاحة، واللعب منفردًا أو تعاونيًا مع أربعة لاعبين، والقيام بمهام فوضوية، والحصول على المكافآت، والعثور على أسلحة ومعدات جديدة.

ومع تقدم اللاعبين خلال القصة والمشاركة في المهام الجانبية، يمكنهم ترقية شخصياتهم وفتح مهارات وقدرات جديدة، وأنت تلعب كواحد من أربعة Vault Hunters الذين تم تجنيدهم للقضاء على طائفة مجنونة، ويمكن أيضًا لعب Borderlands 3 في وضع تعاوني على شاشة مقسمة. اللعبة ستكون متاحة على كل من PS4 و PS5.

NHL 24

أضاف PS Plus EA Sports FC 24 في مايو، وفي الشهر المقبل، سينضم NHL 24 إلى الخدمة، وتوفر لعبة هوكي الجليد ميزات لعب جديدة وتجديد الأنظمة الحالية لتقديم تجربة هوكي الجليد الأصلية، وتقدم NHL 24 نظامًا جديدًا لتحركات مهارة التحكم الكامل الذي يسمح للاعبين بأداء حيل معقدة بنقرة واحدة.

تحصل اللعبة أيضًا على نظام جديد للتمرير وفحص الجسم لإضفاء المزيد من الأصالة على أسلوب اللعب لحظة بلحظة. سيكون متاحًا على كل من PS4 و PS5.

Among Us

العنوان الأخير لهذا الشهر هو "Among Us"، لعبة الخصم الاجتماعي متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، والتي ارتفعت شعبيتها خلال ذروة جائحة كوفيد-19، ستأتي إلى PS Plus في يوليو، وفي هذه اللعبة الجماعية، يندفع اللاعبون لإكمال المهام والعثور على المحتال الذي يتربص بداخلهم لتخريب السفينة وطعن زملاء الطاقم الآخرين في الظهر، وستكون لعبة Among Us متاحة على كل من PS4 وPS5.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة Sony عن بيع الألعاب التي تنضم إلى كتالوج ألعاب PS Plus، المتاح لمشتركي PS Plus Extra وDeluxe/Premium، في يونيو، وتشمل هذه الألعاب Monster Hunter Rise وFM 2024 وCrusader Kings III والمزيد.