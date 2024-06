تكنولوجيا: ‏OPPO تلمح لإطلاق أول هواتفها التي تعمل بـ Everyday AI في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُوصف سلسلة Reno12 من الهواتف الذكية بأنها الأجهزة الأفضل لنقل الذكاء الاصطناعي المحمول إلى الاتجاه السائد في عام 2024.

وأكدت OPPO أن تشكيلة Reno12 ستستخدم منصات MediaTek الحديثة الخاصة بها لتقديم مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المطلوبة إلى السوق الهندية.

ويشمل ذلك AI Eraser 2.0 و AI Best Face، وهما ما يعادل Magic Eraser و Best Take على التوالي من الشركات المصنعة الأصلية.

سيدعم Reno12 وربما 12 Pro أيضًا AI Studio بحيث يمكن للمستخدم تحويل صورة السيلفي إلى صورة رمزية مخصصة، بينما يجب أن يكون AI Clear Face قادرًا على رسم تفاصيل واقعية من كل وجه فردي في لقطة جماعية.

تم تصنيف الأجهزة أيضًا للتعامل مع الميزات الصديقة للإنتاجية مثل AI Speak للإملاء وملخص AI للمساعدة في دراسة موضوع ما بفضل تكامل مساعد Google Gemini.

ستحتوي سلسلة Reno12 أيضًا على كاميرات رئيسية جديدة بدقة 50 ميجابكسل وشحن سلكي بقدرة 80 واط بتصميم قديم قليلاً عند إصدارها، في تاريخ لم يتم تحديده بعد من قبل شريك الإطلاق الحصري لـ OPPO Flipkart.

المصدر